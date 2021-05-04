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فون دير لاين: طعمنا ربع سكان الاتحاد الأوروبي بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

فون دير لاين: طعمنا ربع سكان الاتحاد الأوروبي بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا
http://almnatiq.net/?p=979631
المناطق - وكالات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لـ”كوفيد-19″.

وقالت فون دير لاين في رسالة نشرتها عبر “تويتر” اليوم: “التطعيم يكتسب سرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لقد تجاوزنا للتو مستوى إعطاء 150 مليون جرعة لقاح. ربع الأوروبيين تناولوا جرعتهم الأولى”.

وأضافت فون دير لاين: “ستكون لدينا جرعات كافية لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو”.

وبعد بداية بطيئة لحملة التطعيم، سارع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتيرة التلقيح مع زيادة إمدادات اللقاح في المنطقة التي تضم 27 دولة، في الأسابيع الأخيرة.

وحاليا تعتمد دول الاتحاد الأوروبي 4 لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، ولقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، ولقاحا شركة “موديرنا” و”جونسون أند جونسون” الأمريكيتين.

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