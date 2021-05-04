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سعر خام برنت يقفز إلى أكثر من 69 دولارا للبرميل

سعر خام برنت يقفز إلى أكثر من 69 دولارا للبرميل
http://almnatiq.net/?p=979640
المناطق - وكالات

قفز سعرخام برنت إلى 69.04 دولار، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 68.33 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 65.18 دولارا للبرميل.

وقال محللون، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط تتدعم باحتمال زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تستعد ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، ويعتزم الاتحاد الأوروبي استقبال المزيد من الزوار الأجانب الذين جرى تطعيمهم.

وبحثا عن المزيد من المؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة، سيراقب المتعاملون تقارير عن مخزونات النفط الخام والمنتجات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

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