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بلدية بيشة تشرع في إزالة المطبات العشوائية

بلدية بيشة تشرع في إزالة المطبات العشوائية
http://almnatiq.net/?p=979645
المناطق - عسير

نفذت بلدية بيشة ، حملة لإزالة المطبات العشوائية من أحياء وقرى المحافظة ضمن حملتها للتخلص من المطبات الغير نظامية وذلك ضمن حملة صيانة الشوارع في المحافظة.
وقد أوضح رئيس بلدية محافظة بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان إن حملات المطبات العشوائية المخالفة مستمرة، داعيا إلى ضرورة تعرف الأهالي على شروط وضع المطبات. ولفت إلى أن إزالة المطبات «الخرسانية» و«الأسمنتية» و«الإسفلتية»، ترهق المقاولين التابعين للبلدية في عمليات الإزالة، مؤكدا على أن إنشاء المطبات الاصطناعية بدون تصريح يندرج ضمن لائحة الغرامات والجزاءات، والتي تنص على تطبيق غرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال، على كل من يضع مطبا اصطناعيا على الشارع بدون تصريح من الجهات ذات العلاقة، وكذلك إزالة المخالفة على نفقة المتسبب.

وشدد على ضرورة تقيد المواطنين بعدم التنفيذ العشوائي للمطبات الاصطناعية في الطرقات العامة والشوارع الداخلية بالأحياء دون الأخذ بالتصاريح اللازمة لذلك من قبل البلدية، لافتا إلى أنه تم توجيه المراقبين بحصر المطبات العشوائية غير النظامية والعمل على إزالتها.

وبين أن البلدية وضعت في أولوياتها تنفيذ مشاريع الطرق وفق خطط ودراسات فنية تُراعي السلامة العامة للعابرين وانسيابية الحركة المرورية في مختلف المواقع، مشيرا إلى أن إنشاء المطبات الاصطناعية يتم بناء على توجيهات وتوصيات مشروطة في مواقع محددة كالمستشفيات وأمام المدارس والجوامع ويتم تنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة ووفق التصاميم المعتمدة من قبل المشهد الحضري .

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