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مدير تعليم الشرقية يدشن حملة التطعيم ضد فايروس كورونا كوفيد 19 بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة

مدير تعليم الشرقية يدشن حملة التطعيم ضد فايروس كورونا كوفيد 19 بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=979649
الدمام - المناطق

       دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي صباح اليوم حملة التطعيم التي تنظمها إدارته ضد فايروس كورونا كوفيد 19 وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة والذي يستهدف منسوبي الإدارة لمن لم يتلقى الجرعة الأولى وليس لديه موعد بعد، وذلك بمقر مكتب خدمة المستفيدين بمبنى تعليم المنطقة الرئيسي بالدمام .

     وفي هذا الصدد أشار مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي، إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة، وأضاف ومن هذا المنطلق اتخذت وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، حزمة من التدابير الاحترازية التي تصب جميعها في مصلحة تجاوز هذه الجائحة ومن ثمرة ذلك تنفيذ هذه الحملات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

     كما تقدم الدكتور العتيبي بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهم الله)، على توجيهات سموهما السديدة بتطبيق توكلنا لدخول الجهات الحكومية والخاصة، وتشديد الإجراءات الاحترازية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

     إلى ذلك أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى إقامة حملة مماثلة مع باكورة دوام صباح يوم غدٍ الأربعاء لمنسوبات الإدارة لقطاع البنات بمقر قاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة من الساعة 10:30 – 12:30، يأتي ذلك للاستمرار في حث الخطى وتجاوز مرحلة هذا الوباء وتوفير خدمات نوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية ممن لم يتلقى اللقاح.

     كما نبه الباحص، إلى جدولة تعليم الشرقية ممثلاً في ادارة الشؤون الصحية المدرسية لخارطة واسعة من البرامج الصحية التي تستهدف رفع سقف التوعية بين أوساط كافة منسوبيها تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولاً إلى أهمية الالتزام بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا .

     وفي الأثناء باشر الفريق الطبي مهام التطعيم التي شهدت حضوراً كبيراً من قبل منسوبي الإدارة، تزامنا معها تأكيد الفريق الطبي على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية

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