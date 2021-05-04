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حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين

حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين

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مسجد ” بني أنيف ” أحد المساجد التاريخية بالمدينة المنورة واجتمع فيه المهاجرون قبل مقدم الرسول لطيبة

مسجد ” بني أنيف ” أحد المساجد التاريخية بالمدينة المنورة واجتمع فيه المهاجرون قبل مقدم الرسول لطيبة

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المنطقة الشرقية

حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين

حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=979661
المناطق_ الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، أنَّه تبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ42 في حسابات المستفيدين.

قال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: « 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 42 من برنامج حساب المواطن».

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

http://ecs.page.link/NKWGY

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