مسالخ أمانة تبوك تستقبل ما يزيد عن 10 آلاف رأس من الأنعام خلال شهر رمضان

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استقبلت مسالخ أمانة منطقة تبوك النظامية منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من 10 آلاف ذبيحة، شملت الأغنام ، والأبقار ، والإبل ، جرى ذبحها في المسالخ الرئيسية بمدينة تبوك ” مسلخ الأهلي ومسلخ السوق الدولي ومسلخ النظيم “.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية بالأمانة كثفت جهودها في المسالخ التابعة لها خلال شهر رمضان، والعمل على رفع مستوى التدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، ورفع الطاقة الاستيعابية لتفادي طول الانتظار, مضيفةً أن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ من بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس, بلغ 10989 رأسا من الإبل والبقر والضأن والماعز كان منها 369 رأسا من الإبل و282 رأسا من البقر فيما بلغ عدد المذبوح من الضأن والماعز 10338 رأسا، كما جرى إتلاف 13 ذبيحة كلياً لعدم صلاحيتها إضافة إلى 1662 إتلافاً جزئيا, مشيرةً إلى أن الأمانة مستمرة في جولاتها الرقابية اليومية للمسالخ والمطابخ في المنطقة؛ للتأكد من تطبيقها “البروتوكولات” الوقائية في عملية الذبح، والعمل بالإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وفي حال رصد ملحوظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل مباشرة عبر خدمة العملاء (940) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.