احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة مع تشديد الاجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مسالخ أمانة تبوك تستقبل ما يزيد عن 10 آلاف رأس من الأنعام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (76) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
أبرز المواد
 حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين
أبرز المواد
 مسجد ” بني أنيف ” أحد المساجد التاريخية بالمدينة المنورة واجتمع فيه المهاجرون قبل مقدم الرسول لطيبة
منطقة المدينة المنورة
 “الأوقاف” خيار الشركات العائلية لتجاوز “معضلة” تعاقب الأجيال وتحقيق الاستدامة
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم الشرقية يدشن حملة التطعيم ضد فايروس كورونا كوفيد 19 بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 بلدية بيشة تشرع في إزالة المطبات العشوائية
منطقة عسير
 وزير الإعلام المكلف يلتقي وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان
أبرز المواد
 سعر خام برنت يقفز إلى أكثر من 69 دولارا للبرميل
أبرز المواد
 فايزر تتوقع إيرادات تصل إلى 72.5 مليار دولار بسبب “طرح ضخم” للقاحها ضد كورونا
الاقتصاد
 العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة مع تشديد الاجراءات الاحترازية

الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة مع تشديد الاجراءات الاحترازية

أبرز المواد
مسالخ أمانة تبوك تستقبل ما يزيد عن 10 آلاف رأس من الأنعام خلال شهر رمضان

مسالخ أمانة تبوك تستقبل ما يزيد عن 10 آلاف رأس من الأنعام خلال شهر رمضان

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (76) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (76) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

أبرز المواد
حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين

حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة مع تشديد الاجراءات الاحترازية

الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة مع تشديد الاجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=979670
المناطق_ الرياض

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة.
وحددت الوزارة وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة في المساجد والجوامع

روابط ذات صلة

مسالخ أمانة تبوك تستقبل ما يزيد عن 10 آلاف رأس من الأنعام خلال شهر رمضان

مسالخ أمانة تبوك تستقبل ما يزيد عن 10 آلاف رأس من الأنعام خلال شهر رمضان
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (76) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (76) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين

حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*