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أمير الباحة يوجّه بإطلاق حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة

أمير الباحة يوجّه بإطلاق حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=979678
المناطق_واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بإطلاق حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بمنطقة الباحة.
إثر ذلك أطلق وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري, الحملة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.
وتهدف هذه الحملة لاستقبال زكاة الفطر وإيصالها إلى المستحقين في الموعد المحدد لها، إذْ نوّه وكيل الإمارة بدور المواطنين في الإسهام والتبرع عبر هذه المنصة ودعم المستفيدين وضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها بكل سهولة وأكثر أماناً وموثوقية.
ورفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالباحة شائق بن محمد الشائق, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة, على حرصه المستمر ودعمه فرع الوزارة وجميع الجمعيات الأهلية بالمنطقة، مؤكداً ان هذه الحملة تُعد وسيلة آمنة لإخراج زكاة الفطر لمستحقيها من خلال الجمعيات الخيرية المتوزعة في أرجاء المنطقة.

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