وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي

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تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي تشيرمان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.