احدث الأخبار

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد
أبرز المواد
 وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار
أبرز المواد
 إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول 205 مليارات ريال
أبرز المواد
 جمعية البر الخيرية بأبها تبدأ في استقبال زكاة الفطر
أبرز المواد
 “سدايا” توقّع مذكرة تعاون مع شركة إيكيوفيا لدعم حلول الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجّه بإطلاق حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة
أبرز المواد
 إغلاق 12 مسجدًا في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين
أبرز المواد
 المبعوث الأمريكي لليمن يهدد الحوثيين بفرض عقوبات في حالة لم يتوقف هجوم مأرب
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة مع تشديد الاجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مسالخ أمانة تبوك تستقبل ما يزيد عن 10 آلاف رأس من الأنعام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (76) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي

أبرز المواد
هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد

هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد

أبرز المواد
وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار

وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار

أبرز المواد
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول 205 مليارات ريال

إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول 205 مليارات ريال

أبرز المواد

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=979698
المناطق_واس

تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي تشيرمان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد

هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد
وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار

وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول 205 مليارات ريال

إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول 205 مليارات ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*