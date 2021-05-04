احدث الأخبار

وزير العدل يوجه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده على مخطط تنظيمي
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد
أبرز المواد
 وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار
أبرز المواد
 إيرادات ميزانية السعودية في الربع الأول 205 مليارات ريال
أبرز المواد
 جمعية البر الخيرية بأبها تبدأ في استقبال زكاة الفطر
أبرز المواد
 “سدايا” توقّع مذكرة تعاون مع شركة إيكيوفيا لدعم حلول الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجّه بإطلاق حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة
أبرز المواد
 إغلاق 12 مسجدًا في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين
أبرز المواد
 المبعوث الأمريكي لليمن يهدد الحوثيين بفرض عقوبات في حالة لم يتوقف هجوم مأرب
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة مع تشديد الاجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مسالخ أمانة تبوك تستقبل ما يزيد عن 10 آلاف رأس من الأنعام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
وزير العدل يوجه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده على مخطط تنظيمي

وزير العدل يوجه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده على مخطط تنظيمي

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي

أبرز المواد
هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد

هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد

أبرز المواد
وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار

وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار

أبرز المواد

وزير العدل يوجه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده على مخطط تنظيمي

وزير العدل يوجه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده على مخطط تنظيمي
http://almnatiq.net/?p=979701
المناطق_واس

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني برفع الإيقاف عن صك عقاري بمحافظة بحرة؛ نظراً لاستناده على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.
ويأتي هذا التوجيه بعد فحص أساس الصك والذي تبين أنه متفرع عن صك سبق أن أحيل لمحكمة الاستئناف المختصة لدراسته.
وبناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء، قرر معالي وزير العدل رفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقاً لما قضى به الأمر الكريم.
وكان معالي وزير العدل قد أعلن عن صدور أمر كريم يقضي بأن أي صك عقاري مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يحال إلى المحكمة المختصة لدراسته؛ مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، والرجوع على الشخص الأول الذي أسهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة.

روابط ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة وزير الخارجية الأمريكي
هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد

هيئة الاتصالات تنفّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد
وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار

وادي العرين بظهران الجنوب .. سلة الغذاء ومتحف الآثار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*