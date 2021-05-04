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أمير الرياض يرعى اختتام فعاليات ملتقى خط الوحيين الشريفين غداً

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أمير الرياض يرعى اختتام فعاليات ملتقى خط الوحيين الشريفين غداً

أمير الرياض يرعى اختتام فعاليات ملتقى خط الوحيين الشريفين غداً
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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غداً, اختتام فعاليات دارة الملك عبدالعزيز لملتقى خط الحرمين الشريفين، وذلك في مقرها الرئيس بحي المربع في مدينة الرياض، الذي أقيمت فعالياته منذ الأول من شهر رمضان المبارك، واستمرت إلى الثالث والعشرين منه، بهدف تعريف المشاركين طريقة كتابة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وتأهيل الخطاطين في مجال كتابتهما.
وبهذه المناسبة سيطلع سموه على معرض تعريفي بأعمال الملتقى، وعلى نماذج حيَّة لعمل المشاركين في خط القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلى معرض (نور الحرف) الذي سبق للدارة أن نفذته الشهر الماضي، لتبدأ بعد ذلك فعاليات الحفل الختامي.
يذكر أن الملتقى عبارة عن برنامج رمضاني خطِّيٍّ يعرِّف الخطاطين في المملكة بطريقة كتابة المصحف الشريف وضوابطه والسنة النبوية، وذلك ضمن مشاركة الدارة الفاعلة في مناسبة “عام الخط العربي”، حيث جمعت في الملتقى معظم الخطاطين والخطاطات في المملكة لكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية، وقام كل مشارك بكتابة جزءٍ من القرآن الكريم وأحاديث نبويةٍ مباركة.

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