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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي
http://almnatiq.net/?p=979723
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ فخامته، خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامة الرئيس التركي على تهنئته، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

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