أمير الجوف يشيد بتصدر المراقبين الصحيين بالمنطقة مؤشرات الأداء ويوجه بمضاعفة الجهود

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بجهود المراقبين الصحيين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها من خلال الأعمال الميدانية لمتابعة جودة الأغذية والالتزام بالاشتراطات في الأسواق والمنشآت التجارية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب اطلاع سموه على ما حققه عدد من المراقبين الصحيين في أمانة الجوف والبلديات التابعة لها من مؤشرات أداء متميزة وتصدرهم على مستوى المملكة وفق إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشار سموه إلى أن المراقب الصحي جندي مجهول في الصفوف الأمامية لمعركة الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن تفاني المراقب الصحي في عمله، وارتفاع مؤشرات الأداء، ينعكس بصورة إيجابية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وحث سموه في ختام تصريحه جميع منسوبي الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة على مضاعفة الجهود والتفاني في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.