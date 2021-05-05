نائب أمير القصيم يتفقد مركز لقاح كورونا ببريدة

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير القصيم مركز لقاح كورونا ( كوفيد-١٩) بمدينة بريدة، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها سموه مساء اليوم.

وكان في استقبال سموه، المدير العام للشؤون الصحية المكلف بالمنطقة أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع، حيث شاهد سموه الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين، وآلية استقبال المراجعين وفقا للمواعيد المحددة مسبقاً.

عقب ذلك استمع سمو الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي من قبل الرقيبة عن الجهود المبذولة في مراكز اللقاحات بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس، التي تعمل جميعها بكامل طاقتها الاستيعابية لتحقيق المستهدفات لتحصين الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية والتدابير الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة المستفيدين.

ونوّه سمو نائب أمير القصيم بما تقدمه الدولة – أعزها الله – من دعم غير محدود في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، مهيبا بالجميع إلى سرعة المبادرة للحصول على اللقاح والتسجيل، من خلال ‫المنصات التي حددتها وزارة الصحة.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة المنطقة اللواء على بن مرضي.