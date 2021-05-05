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جهود إنسانية يقدمها رجال الأمن لخدمة ضيوف بيت الله الحرام

جهود إنسانية يقدمها رجال الأمن لخدمة ضيوف بيت الله الحرام

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جهود إنسانية يقدمها رجال الأمن لخدمة ضيوف بيت الله الحرام

جهود إنسانية يقدمها رجال الأمن لخدمة ضيوف بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=979735
المناطق_واس

يقدم رجال الأمن بالمسجد الحرام جهودا كبيرة ومتميزة في خدمة المصلين و المعتمرين، في المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقة المسجد الحرام للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاج ، فضلاً عن إرشادهم وتسهيل حركتهم وتنقلهم ومتابعة تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.
ورصدت عدسة “واس” بعضاً من هذه الجهود التي تلقى تقديرا من قاصدي بيت الله الحرام ويلهجون لهم بالدعاء بأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لهم من أعمال أمنية وإنسانية.

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