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أمانة تبوك تدشن حملة “ممتثل” بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية

أمانة تبوك تدشن حملة “ممتثل” بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية

أبرز المواد

أمانة تبوك تدشن حملة “ممتثل” بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية

أمانة تبوك تدشن حملة “ممتثل” بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية
http://almnatiq.net/?p=979741
المناطق_واس

دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ ، اليوم، حملة “ممتثل” بمنطقة تبوك، بحضور المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد, ومشاركة الفرق الرقابية والتطوعية بأمانة المنطقة، والتي تهدف إلى رفع درجة امتثال المجتمع وجميع المحال التجارية والغذائية في جميع الأسواق والمجمعات ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الصحية والوقائية، وذلك بتفعيل العديد من الأنشطة والبرامج ذات العلاقة.
وأوضح أمين تبوك أن حملة ” ممتثل ” المطلقة في بارك مول هي المرحلة التي يصل إليها الفرد من مرحلة المتلقي لمرحلة المبادر، وأهم أهداف الحملة ورسالتها توعية المجتمع بأهمية الامتثال والالتزام بالضوابط الصحية والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحال التجارية والتموينية بالإجراءات الوقائية من قياس الحرارة وتوفير المعقمات، كذلك الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي, مشيراً إلى أن المبادرة شملت العديد من المستهدفات والرسائل التوعوية وكان من أبرزها استخدام الفن التشكيلي, بالإضافة إلى توعية المجتمع من خلال استخدام الملصقات التوعوية الموحدة مع مراعاة جانب اللغات واستخدام الترجمة فيها وتحديد موظف باللغة الإنجليزية للتوضيح للزوار الأجانب بالتعريف بالحملة إضافة إلى استخدام مكبرات الصوت في المجمعات الكبرى باللغتين العربية والإنجليزية تحمل الرسائل بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لرواد المولات والعاملين فيها ، وتحديد مسار خاص للمحصنين الذين أخذوا اللقاح من الجنسين، واستخدام الأعلام التوعوية في عدد من الشوارع.
وأكد آل محفوظ أن الأمانة ستواصل وبمشاركة الجهات المعنية من خلال الحملة دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والالتزام باللوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المنطقة في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.
يُذكر أن المبادرة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

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