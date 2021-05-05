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أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الصقري في وفاة فواز الأسمر

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أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الصقري في وفاة فواز الأسمر

أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الصقري في وفاة فواز الأسمر
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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، عزاءهما لأسرة الصقري في وفاة فواز الأسمر – رحمه الله -.
وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بأشقاء الفقيد عن حزنهما العميق برحيل الفقيد، سائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر أبناء أسرة الصقري عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على وقفتهما ومواساتهما لهم في هذا المصاب الجلل, سائلين الله بأن يجعل ذلك في موازين أعمالهما وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.

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