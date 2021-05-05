وزارة الخارجية تعبر عن بالغ الأسى لحادث انهيار جسر أثناء مرور قطار أنفاق بالعاصمة المكسيكية

المناطق - واس:

عبرت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث انهيار جسر أثناء مرور قطار أنفاق في عاصمة الولايات المتحدة المكسيكية مدينة مكسيكو، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة حكومةً وشعباً، وإلى ذوي الضحايا في هذا المصاب الجسيم، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.