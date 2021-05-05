الشيخ “السليمان” يُذكّر بدلالات وفضائل ليلة القدر

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أعاد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، التذكير بفضل ليلة القدر والخصائص التي اختصها الله تعالى بها، وذلك مع الدخول في العشر الأواخر من رمضان والتي من بينها هذه الليلة المباركة.

وقال الشيخ السليمان إن من فضل ليلة القدر أن الله أنزل فيها سورة خاصة وهي سورة القدر، مضيفاً أنها ليلة مباركة وخير من ألف شهر، فمن يجتهد فيها ينل فضلها الذي يعادل أكثر من 80 سنة.

وأضاف في لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن ليلة القدر أنزل فيها القرآن، وتتنزل فيها الملائكة وتكون محمّلة بالبركة والرحمة من رب العباد، كما ينزل فيها جبريل عليه السلام.

وأوضح أن هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر كما ذُكر في قوله تعالى: “سلام هي حتى مطلع الفجر”، وفيها بركة وراحة وطمأنينة، وهي سلام لما يكثر فيها من العتق من النار.

ولفت إلى أن النبي ﷺ قال: “من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”، فعلى المسلم أن يكثر فيها من قيام الليل والوقوف بين يدي الله ولا يفرط في أي لحظة من لحظات هذه الليلة المباركة.