أمين تبوك يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

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رفع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي بن غرم الله الغامدي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة أمين منطقة تبوك بالمرتبة الخامسة عشرة.



وأبدى الغامدي اعتزازه بهذه الثقة الكريمة من قبل القيادة، سائلا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع وثقتهم، وأن تكون هذه الترقية عوناً له على الاستمرار في أداء الأمانة وتحمل المسؤولية وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والملك والوطن.



وعبر المهندس الغامدي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل والمستمر للقطاع البلدي بالمنطقة ، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن ‏عبدالله الحقيل، على ثقته ودعمه له، ولمنسوبي الوزارة.