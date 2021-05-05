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جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي

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جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي

جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي
http://almnatiq.net/?p=979766
المناطق - واس:

أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 هـ, وسيتم التسجيل في الفصل الصيفي للطلبة المتوقع تخرجهم وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 24 / 9 للعام الهجري الحالي إلى يوم الأحد 27 / 9 هـ.

فيما سيكون التسجيل في الفصل الصيفي لطلبة دفعة 37 وما قبل في يوم الاثنين 28 / 9 إلى يوم السبت 3 / 10 والتسجيل للفصل الصيفي لبقية الطلبة في يوم الأحد الموافق 4 / 10 إلى تاريخ يوم السبت 10 / 10 وتبدأ دراسة الفصل الصيفي الأحد 11 / 10 لهذا العام 1442.

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