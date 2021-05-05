أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة شيخ قبيلة بالمفضل

المناطق - واس:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته في وفاة شيخ قبيلة بالمفضل الشيخ سعيد بن مطر المفضلي -رحمه الله-.



وسأل سموه الله للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وعبر عمدة محافظة قلوة مطر بن رزق الله المفضلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها.

