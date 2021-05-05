ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تخفيف إجراءات “كورونا” في بعض الولايات الأمريكية

المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بحوالي %2 ، بعد أن خففت المزيد من الولايات الأمريكية القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.32 دولار، أو 1.95%، لتسجل عند التسوية 68.88 دولاراً للبرميل.



وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار، أو 1.86%، لتبلغ عند التسوية 65.69 دولاراً للبرميل.