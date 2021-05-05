احدث الأخبار

ماجد النفيعي يفوز برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تخفيف إجراءات “كورونا” في بعض الولايات الأمريكية
أبرز المواد
 أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة شيخ قبيلة بالمفضل
أبرز المواد
 جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي
أبرز المواد
 أمين تبوك يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة
أبرز المواد
 الشيخ “السليمان” يُذكّر بدلالات وفضائل ليلة القدر
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تعبر عن بالغ الأسى لحادث انهيار جسر أثناء مرور قطار أنفاق بالعاصمة المكسيكية
أبرز المواد
 بتوجيه ولي العهد.. “الداخلية” تستحدث إدارة للنشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود
أبرز المواد
 أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الصقري في وفاة فواز الأسمر
أبرز المواد
 أمانة تبوك تدشن حملة “ممتثل” بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية
أبرز المواد
 السديس يلتقي بوزير الثقافة والإعلام السوداني
أبرز المواد
 جهود إنسانية يقدمها رجال الأمن لخدمة ضيوف بيت الله الحرام
أبرز المواد
ماجد النفيعي يفوز برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات

ماجد النفيعي يفوز برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات

أبرز المواد
ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تخفيف إجراءات “كورونا” في بعض الولايات الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تخفيف إجراءات “كورونا” في بعض الولايات الأمريكية

أبرز المواد
أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة شيخ قبيلة بالمفضل

أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة شيخ قبيلة بالمفضل

أبرز المواد
جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي

جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي

أبرز المواد

ماجد النفيعي يفوز برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات

ماجد النفيعي يفوز برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات
http://almnatiq.net/?p=979777
المناطق - الرياض:

فاز ماجد النفيعي بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، للسنوات الأربع المقبلة، حتى العام 2025، خلفًا لإدارة عبدالإله مؤمنة التي تقدمت باستقالتها مؤخرًا.

وفاز “النفيعي” برئاسة الأهلي بعد تصويت الأعضاء في انتخابات الجمعية العمومية، التي احتضنتها قاعة الأمير بدر بن فهد، في مقر النادي، ليكون الرئيس الثامن خلال آخر 5 سنوات.

ويوجد في عضوية المجلس الجديد للأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، رائد آل زومة.

وكان يتنافس مع النفيعي، المرشح الثاني زياد اليوسف، ومعه 6 أعضاء، وهم فهر بن حسن محمد طيب، سليمان الجميعي، ماوية بنت عبدالكريم خفاجي، رأفت بن عبد الرحمن سمان، محمد بن أديب قطب، خالد بن أحمد الغامدي.

روابط ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تخفيف إجراءات “كورونا” في بعض الولايات الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تخفيف إجراءات “كورونا” في بعض الولايات الأمريكية
أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة شيخ قبيلة بالمفضل

أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة شيخ قبيلة بالمفضل
جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي

جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*