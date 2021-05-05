ماجد النفيعي يفوز برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات

المناطق - الرياض:

فاز ماجد النفيعي بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، للسنوات الأربع المقبلة، حتى العام 2025، خلفًا لإدارة عبدالإله مؤمنة التي تقدمت باستقالتها مؤخرًا.

وفاز “النفيعي” برئاسة الأهلي بعد تصويت الأعضاء في انتخابات الجمعية العمومية، التي احتضنتها قاعة الأمير بدر بن فهد، في مقر النادي، ليكون الرئيس الثامن خلال آخر 5 سنوات.

ويوجد في عضوية المجلس الجديد للأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، رائد آل زومة.

وكان يتنافس مع النفيعي، المرشح الثاني زياد اليوسف، ومعه 6 أعضاء، وهم فهر بن حسن محمد طيب، سليمان الجميعي، ماوية بنت عبدالكريم خفاجي، رأفت بن عبد الرحمن سمان، محمد بن أديب قطب، خالد بن أحمد الغامدي.