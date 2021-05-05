احدث الأخبار

اتحاد الكاف يعلن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي
أبرز المواد
 استشاري: لا يصح لمريض السكري إكمال صيامه في هذه الحالة
أبرز المواد
 المصلون يؤدون صلاة التهجد في المسجد الحرام لليلة 23 رمضان
أبرز المواد
 فرع “وزارة الموارد البشرية” بتبوك يدشّن المرحلة الثانية من مبادرة الصندوق المجتمعي
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى الخرطوم تنجح في جمع فرقاء شرق السودان
أبرز المواد
 كلوب هاوس يعاود العمل بعد خلل دام 4 ساعات
أبرز المواد
 وسط أجواء إيمانية .. قاصدو المسجد النبوي يؤدون عباداتهم بكل يسر وسهولة
أبرز المواد
 ماجد النفيعي يفوز برئاسة الأهلي لمدة 4 سنوات
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تخفيف إجراءات “كورونا” في بعض الولايات الأمريكية
أبرز المواد
 أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة شيخ قبيلة بالمفضل
أبرز المواد
 جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي
أبرز المواد
 أمين تبوك يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة
أبرز المواد
اتحاد الكاف يعلن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي

اتحاد الكاف يعلن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي

أبرز المواد
استشاري: لا يصح لمريض السكري إكمال صيامه في هذه الحالة

استشاري: لا يصح لمريض السكري إكمال صيامه في هذه الحالة

أبرز المواد
المصلون يؤدون صلاة التهجد في المسجد الحرام لليلة 23 رمضان

المصلون يؤدون صلاة التهجد في المسجد الحرام لليلة 23 رمضان

أبرز المواد
فرع “وزارة الموارد البشرية” بتبوك يدشّن المرحلة الثانية من مبادرة الصندوق المجتمعي

فرع “وزارة الموارد البشرية” بتبوك يدشّن المرحلة الثانية من مبادرة الصندوق المجتمعي

أبرز المواد

كلوب هاوس يعاود العمل بعد خلل دام 4 ساعات

كلوب هاوس يعاود العمل بعد خلل دام 4 ساعات
http://almnatiq.net/?p=979786
المناطق - الرياض:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أنه حدث خلل عام أصاب تطبيق كلوب هاوس منذ أكثر من 4 ساعات.

وبين الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن التطبيق الآن عاد إلى العمل بشكل طبيعي.

ويسمح تطبيق كلوب هاوس، الذي أطلقته شركة مقرها سان فرانسيسكو العام الماضي، للأشخاص بمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة، حيث ارتفعت شعبيته بعد استخدامه من قبل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، وازداد استخدامه الآن في الشرق الأوسط.

وفيما لا يزال التطبيق في عامه الأول، إلا أنه استقطب أكبر الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود، وسرعان ما لجأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل على إصداراتها الخاصة من كلوب هاوس.

روابط ذات صلة

اتحاد الكاف يعلن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي

اتحاد الكاف يعلن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي
استشاري: لا يصح لمريض السكري إكمال صيامه في هذه الحالة

استشاري: لا يصح لمريض السكري إكمال صيامه في هذه الحالة
المصلون يؤدون صلاة التهجد في المسجد الحرام لليلة 23 رمضان

المصلون يؤدون صلاة التهجد في المسجد الحرام لليلة 23 رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*