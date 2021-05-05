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استشاري: لا يصح لمريض السكري إكمال صيامه في هذه الحالة

استشاري: لا يصح لمريض السكري إكمال صيامه في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=979805
المناطق - واس:

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن هناك حالة يجب فيها على مريض السكري عدم إكمال صيامه حتى لو لم يتبق سوى وقت قليل على أذان المغرب.

وأوضح الدكتور النمر أن مستوى السكر إذا انخفض لما دون (70) فيجب على المريض الإفطار فوراً حتى لو لم يتبق سوى دقيقة واحدة فقط على موعد الإفطار.

ولفت إلى أن هبوط السكر خطير على مرضى القلب وغيرهم، وإذا لم يتم التعامل معه فوراً قد يسبب غيبوبة وجلطة في القلب أو الدماغ.

وأشار إلى أن مريض القلب والسكر إذا أحس بدوخة قبل الأذان بدقائق بسبب انخفاض السكر ولم يفطر، قد يغمى عليه ويدخل في غيبوبة سكر وينقل للعناية المركزة.

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