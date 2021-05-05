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مواعيد القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لعام 1443هـ في جامعة الملك خالد

مواعيد القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لعام 1443هـ في جامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=979811
المناطق - واس:

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه ستُفتح البوابة الإلكترونية للالتحاق اعتبارًا من اليوم الـ 23 من شهر ذي القعدة القادم حتى يوم الـ 28 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن استقبال الطلبات إلكترونيًّا، داعيًا الراغبين والراغبات في الالتحاق بالجامعة إلى الدخول على بوابة القبول “أكاديميا” على موقع الجامعة من خلال الرابط https://registration.kku.edu.sa

وبين القرني أن القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب، بل على المفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات، لافتاً إلى أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب (30 ٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، 30٪ اختبار القدرات العامة، 40 ٪ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (50٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة،50 ٪ اختبار القدرات).

كما ستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأضاف أنه ستُعلن نتائج الترشيح للقبول يوم 30 ذي القعدة ، وسيُطرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري، مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 2 ذي الحجة، إلى يوم 18 من الشهر نفسه، مؤكداً أن العمادة هيأت فريقًا من منسوبيها للرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، وذلك بتقديم الطلب من خلال نظام الاستفسارات على بوابة القبول أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد بالجامعة على الهاتف رقم 0172418000.

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