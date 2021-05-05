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رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب

رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب
http://almnatiq.net/?p=979818
المناطق - واس:

رأس رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أمس في محافظة مأرب، اجتماعاً لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والتنموية والخدمية، وآليات التكامل على المستوى المركزي والمحلي لتجاوز التحديات القائمة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الاجتماع تناول الأوضاع الإنسانية للمدنيين والنازحين على ضوء الهجمات العسكرية المتصاعدة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة للمدنيين ومخيمات النازحين، وما نفذته السلطة المحلية من برامج إيواء وإغاثة، والاحتياجات المطلوبة وآليات توفيرها من الحكومة والمنظمات الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية حشد المزيد من الدعم الحكومي ومن الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المعركة المصيرية، على طريق اجهاض المشروع الإيراني واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب .

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