“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .