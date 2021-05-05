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“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع
http://almnatiq.net/?p=979821
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

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