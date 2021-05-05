بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية

المناطق - واس:

أغلقت بلدية الخرج مساء أمس منشأة صناعية في مدينة السيح بسبب مخالفات للاشتراطات البلدية ، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الصناعية.



وأوضحت البلدية أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشأة المخالفة ، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية ، في مختلف المنشآت التجارية والصناعية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.