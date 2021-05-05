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أكثر من ١٠٠٠ جولة تبخير وتطيب لقاصدي المسجد النبوي

أكثر من ١٠٠٠ جولة تبخير وتطيب لقاصدي المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=979830
المناطق - المدينة المنورة:

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي من بداية شهر رمضان المبارك تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى – صلى الله عليه وسلم – ,وتطيب قاصديه بالعود الفاخر وذلك على عدة فترات على مدار اليوم .
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية أوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر الهندي أن إدارة تطييب المسجد النبوي ووحدة التطييب بالقسم النسائي أنجزت من بداية شهر رمضان إلى اليوم ٢٣ رمضان أكثر من ١٠٠٠ جولة تبخير وتطييب لقاصدي المسجد النبوي الشريف بالعود والمسك والورد الفاخر بمعدل ٤٥ جولة يوميًا بكمية تتجاوز ١٥ كيلو من العود الفاخر الطبيعي .
وأضاف أن ٣٥ موظف وموظفة مدربون ومختصون بالتبخير والتطيب يقومون بالبرنامج يومًا وذلك وفق الاجراءات الاحترازية.

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