احدث الأخبار

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يُسجل 66.17 دولار
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” توثق مقام إبراهيم بأحدث تقنيات التصوير
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021
أبرز المواد
 تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة جازان
أبرز المواد
 صورة متداولة لمقر “أم زياد” الجديد بسوق الخضار المركزي
أبرز المواد
 إعادة المصاحف إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد رفعها العام الماضي احترازياً
أبرز المواد
 أكثر من ١٠٠٠ جولة تبخير وتطيب لقاصدي المسجد النبوي
أبرز المواد
 بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب
أبرز المواد
 تمديد تكليف فارس الرويلي مديراً عاماً لصحة الجوف
أبرز المواد
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يُسجل 66.17 دولار

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يُسجل 66.17 دولار

أبرز المواد
“شؤون الحرمين” توثق مقام إبراهيم بأحدث تقنيات التصوير

“شؤون الحرمين” توثق مقام إبراهيم بأحدث تقنيات التصوير

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء” تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021

“السعودية للكهرباء” تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021

أبرز المواد
تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة جازان

تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة جازان

أبرز المواد

صورة متداولة لمقر “أم زياد” الجديد بسوق الخضار المركزي

صورة متداولة لمقر “أم زياد” الجديد بسوق الخضار المركزي
http://almnatiq.net/?p=979838
المناطق - الشرقية:

وثقت صورة متداولة المقر الجديد لبائعة الخضار “أم زياد”، التي تعرضت للتنمر في مقطع فيديو متداول خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهرت الصورة المقر الجديد الذي حصلت عليه السيدة في سوق الخضار المركزي بالدمام، وقد تم تعليق لوحة كتب عليها “مبسط أم زياد لبيع الخضار والفواكه”.

وكانت أم زياد قد صرحت، أنها ستتسلم رسميا مقرها الجديد اليوم (الأربعاء)، في سوق الخضار المركزي بالدمام لتباشر عملها فيه، وذلك بعد أن وجه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمنح مقر دائم ونظامي لها.

يُذكر أن مقطع بائعة الخضار تُدوول بشكل واسع، ولقي موجة انتقادات للمصور، كما وجه النائب العام باستدعاء مصور المقطع.

روابط ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يُسجل 66.17 دولار

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يُسجل 66.17 دولار
“شؤون الحرمين” توثق مقام إبراهيم بأحدث تقنيات التصوير

“شؤون الحرمين” توثق مقام إبراهيم بأحدث تقنيات التصوير
“السعودية للكهرباء” تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021

“السعودية للكهرباء” تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*