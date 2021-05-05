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تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة جازان

تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=979842
المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات “الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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