نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات “الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات “الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.
التعليقات (٠) اضف تعليق