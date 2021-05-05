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“شؤون الحرمين” توثق مقام إبراهيم بأحدث تقنيات التصوير

“شؤون الحرمين” توثق مقام إبراهيم بأحدث تقنيات التصوير
http://almnatiq.net/?p=979848
المناطق - مكة المكرمة:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوثيق مقام إبراهيم عليه السلام الذي يقع في صحن المطاف بالحرم المكي، بصور نادرة وجديدة بأحدث التقنيات المصورة.

ولفتت الرئاسة إلى قول النبي ﷺ: “الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب”.

وأوضحت أن المقام مربع الشكل ويقع في وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم وهما حفرتان على شكل بيضاوي، ويبلغ عرضه وطوله وارتفاعه 50 سم، ويقع أمام باب الكعبة على بعد 10 أمتار من ناحية الشرق في الجزء المتجه للصفا والمروة.

يُشار إلى أن رئاسة شؤون الحرمين قد وثقت الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama”، وهي عبارة عن تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة.

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