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الخطوط السعودية للتموين تسجل خسائر بـ 30 مليون ريال

الخطوط السعودية للتموين تسجل خسائر بـ 30 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=979859
المناطق - الرياض:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، تحقيق صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 30 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 15.6 مليون ريال عن نفس الفترة من 2020.

وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة للفترة (الربع الأول) 30.0 مليون ريال، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة -292.3% مقارنة بالعام السابق بسبب جائحة كوفيد 19 وخاصة الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الدولية اعتباراً من منتصف مارس 2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وتسبب الإيقاف المؤقت للرحلات إلى التأثير المباشر على عمليات الشركة مع انخفاض في الإيرادات بنسبة – 43.4% (256.3 مليون ريال).

وبالأمس أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة الثلاثاء بارتفاع هامشي، ليعاود مكاسبه بعد جلسات من التراجع، مدعوما بالأداء لسهم أرامكو السعودية بعد النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، وسط تراجع قطاع البنوك.

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” بارتفاع نسبته 0.09% مضيفا 9.57 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 10,318.94 نقطة.

وجاء إغلاق 11 قطاعا باللون الأخضر، بقيادة قطاع الطاقة الذي أغلق مرتفعا 0.48%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 0.39%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.27%.

وسجلت بقية القطاعات أداء سلبيا، بصدارة قطاع المرافق العامة الذي هبط 1.98%، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.8%، وسجل قطاع البنوك تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.06%.

وشهد سهم “أرامكو السعودية” أداءً إيجابياً بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ليصعد 0.71% إلى مستوى 35.65 ريال، ويعاود مكاسبه بعد النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2021.

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