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سفارة المملكة لدى إندونيسيا توضح إجراءات دخول الأجانب

سفارة المملكة لدى إندونيسيا توضح إجراءات دخول الأجانب
http://almnatiq.net/?p=979862
المناطق - الرياض:

أبرزت سفارة المملكة في إندونيسيا أن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الإندونيسية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

ولفتت السفارة إلى أن ذلك عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وذكرت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”، أنه في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا والبروتوكلات الصحية المتبعة عالميًا لمواجهة تفشي انتشار الوباء فقد أقرت السلطات الإندونيسية الإجراءات التالية لدخول الأجانب إلى أراضيها.

وتضمنت الإجراءات الحصول على تأشيرة دخول للبلاد وتطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية وعمل فحص كورونا مرتين على الأقل حيث يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية”.

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