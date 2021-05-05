انطلاق فعاليات حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً بالخرج

انطلاق فعاليات حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً بالخرج

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انطلاق فعاليات حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً بالخرج

انطلاق فعاليات حملة ربِّ اجعل هذا البلد آمناً بالخرج
http://almnatiq.net/?p=979867
المناطق - الرياض:

أطلق محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي فعاليات حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية.‏

جاء ذلك من خلال تواصل مباشر مرئي – عن بعد – مع مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، الذي بين أن الحملة تأتي للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاتها، ومكافحة الغلو والتطرف، وإبراز جهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – في هذا المجال.

وأضاف أن الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الرقمية وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلميه قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

بدوره اطلع المحافظ على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة، مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع.

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