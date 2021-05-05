فيديو.. رياح شديدة وسيول تجتاح شوارع سلطنة عمان

المناطق - وكالات:

تعرضت عدة ولايات في سلطنة عمان، خلال الساعات الماضية، لرياح قوية ورعد وبرق تسبب في أضرار في بعض المساكن والمنشآت، فضلا عن سيول اجتاحت بعض الشوارع.

وعاش سكان المناطق المتأثرة بتلك الأجواء لحظات صعبة، وأظهر مقطع فيديو، تحطم سقف أحد المنازل بولاية “صحم” جراء صاعقة قوية مصاحبة للأمطار، كما تخلل ضوء البرق الجزء المتضرر من المنزل، وسط صرخات قاطني المنزل.

وجرفت السيول ما وجدته في بعض شوارع “صحم” و”ولاية نزوي”، فضلا عن اقتلاع أشجار ولافتات في مناطق أخرى بالسلطنة، وتضرر بعض المزارع.

يُشار إلى أن المديرية العامة للأرصاد الجوية بسلطنة عمان أعلنت اليوم (الأربعاء)، استمرار تدفق السحب وتشكل السحب الركامية وهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد على بعض أجزائها.