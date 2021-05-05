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الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر

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الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر

الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=979874
المناطق - واس:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها 13 مركزاً ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مبينةً أن إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وبيّن المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المتوفرة حالياً في منصة أبشر هي: خدمة “تسجيل المواليد”, وخدمة “إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج”, وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات”, وخدمة “الإبلاغ عن الوثائق المفقودة”, وخدمة “بياناتي”, وخدمة “الاستعلام عن المعاملات المتداولة”.

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