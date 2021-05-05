زلزال عنيف يهز إندونيسيا

زلزال عنيف يهز إندونيسيا

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زلزال عنيف يهز إندونيسيا

زلزال عنيف يهز إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=979877
المناطق - واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسي، دون أن يتم تسجيل مخاطر من حدوث موجات (تسونامي).

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفزياء في إندونيسيا، أن الزلزال وقع حوالي الساعة (5.59 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي)، وتم تحديد موقعه على خط عرض 53ر1 شمالاً وخط طول 19ر127 شرقا، وكان على عمق 133 كيلومترا، ومركزه على بعد 48 كيلومترا شمال غرب جزيرة هالماهيرا الغربية.
ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في أعقاب الزلزال.

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