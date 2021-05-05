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“تقنية” البنات في الخرج تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل لعام 1443

“تقنية” البنات في الخرج تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل لعام 1443
http://almnatiq.net/?p=979879
المناطق - الرياض:

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالخرج عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفترة الصباحية للعام 1443 هـ، حيث سيكون التقديم متاحاً على الأقسام التي تدرب عليها الكلية كالتالي: (تقنية التصميم وإنتاج الملابس، تقنية التجميل النسائي، تقنية التصنيع الغذائي، التقنية الإدارية -تخصص الإدارة المكتبية-).

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد 17 / 11 / 1442 هـ الموافق 27 / 6 / 2021م وحتى الأربعاء الـ 12 مساءً بتاريخ 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: Www.tvtc.gov.sa حيث سيتم قبول الطلبات إلكترونياً.

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