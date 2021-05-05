أعلنت الكلية التقنية للبنات بالخرج عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفترة الصباحية للعام 1443 هـ، حيث سيكون التقديم متاحاً على الأقسام التي تدرب عليها الكلية كالتالي: (تقنية التصميم وإنتاج الملابس، تقنية التجميل النسائي، تقنية التصنيع الغذائي، التقنية الإدارية -تخصص الإدارة المكتبية-).
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد 17 / 11 / 1442 هـ الموافق 27 / 6 / 2021م وحتى الأربعاء الـ 12 مساءً بتاريخ 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: Www.tvtc.gov.sa حيث سيتم قبول الطلبات إلكترونياً.
“تقنية” البنات في الخرج تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل لعام 1443
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالخرج عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفترة الصباحية للعام 1443 هـ، حيث سيكون التقديم متاحاً على الأقسام التي تدرب عليها الكلية كالتالي: (تقنية التصميم وإنتاج الملابس، تقنية التجميل النسائي، تقنية التصنيع الغذائي، التقنية الإدارية -تخصص الإدارة المكتبية-).
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