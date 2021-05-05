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بتوجيه خادم الحرمين.. طائرة إخلاء طبي تغادر إلى حضرموت لنقل التوأم السيامي

بتوجيه خادم الحرمين.. طائرة إخلاء طبي تغادر إلى حضرموت لنقل التوأم السيامي
http://almnatiq.net/?p=979890
المناطق - الرياض:

توجهت طائرة إخلاء طبي من الرياض إلى محافظة حضرموت اليمنية لنقل التوأمين السياميين اليمني “يوسف وياسين” إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لإجراء الفحوصات الطبية للنظر في إمكانية فصلهما.

وكانت والدة التوأمين ذكرت في وقت سابق، تلقيها اتصالاً من الديوان الملكي لإبلاغها ببدء تجهيز جواز سفرها، بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقلهما إلى الرياض لعلاجهما.

وأضافت أن اليمن تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات، مطالبة من الجميع الدعاء لله من أجل نجاح عملية الفصل التوأمين.

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