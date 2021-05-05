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صحة الشرقية: تنفيذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية: تنفيذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=979901
المناطق - واس:

نفّذت صحة الشرقية 6110 زيارات رقابية للتأكد من التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا خلال شهر إبريل 2021م، لافتةً إلى أن الجولات تهدف لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أنها ستقوم بالمتابعة المستمرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات والتعامل معها وفقاً للأنظمة المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أنها ستكثف جولاتها الميدانية الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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