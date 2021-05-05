أمير جازان يهنئ رئيس الجامعة لتقدم طلابها في نتائج اختبارات “المهن الطبية”

المناطق - جازان - فضه عطيف:

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمناسبة حصول طلاب وطالبات الجامعة على مراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: “لقد اطلعنا على ماحققه طلبة الجامعة من نتائج مشرفة ومتقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تعكس كفاءة مخرجات الجامعة وتميز طلبة جامعة جازان، الذين هم بناة الحاضر وصناع المستقبل، ورواد التنمية لوطنهم ومجتمعهم، بشغفهم وحرصهم على التعلم والتزود بالعلوم والمهارات”.



وأضاف: “أتقدم بالتهنئة لمعالي رئيس الجامعة وللأساتذة والإداريين في الكليات الصحية وللطلاب والطالبات ولأولياء أمورهم، متمنيا للجميع التوفيق ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030”.

كما نوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات، مبيناً أن جامعة جازان أسهمت منذ تأسيسها في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان.

يذكر أن النتائج النهائية التي أعلنتها هيئة التخصصات الصحية أظهرت تحقيق كلية التمريض بجامعة جازان المركز الثاني على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية بالنسبة لأعداد المتقدمين، حيث ارتفع عدد المتقدمين للاختبار من كلية التمريض وأقسام التمريض في المحافظات إلى ٩٢٨ متقدما بلغت نسبة نجاحهم ٨٩%، فيما حقق طلبة كلية طب الأسنان نسبة نجاح بلغت ٩٤% وحقق طلبة كلية الطب نسبة نجاح بلغت ٩٢% .