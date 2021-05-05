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إغلاق 74 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في جدة

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إغلاق 74 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في جدة

إغلاق 74 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” في جدة
http://almnatiq.net/?p=979918
المناطق - واس:

ضاعفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية التي أسفرت عن إغلاق 74 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4154 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 132 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات “940” أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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