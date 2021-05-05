أمانة الشرقية تُغلق 17 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1767 جولة رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 93 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأوضحت أن الجولات الرقابية والحملات التوعوية التي يتم تكثيفها؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت إنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 34 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ لمعالجتها.