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شرطة مكة تطيح بمقيمين سرقا كيابل كهربائية

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شرطة مكة تطيح بمقيمين سرقا كيابل كهربائية

شرطة مكة تطيح بمقيمين سرقا كيابل كهربائية
http://almnatiq.net/?p=979937
المناطق - جازان - فضه عطيف:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر ، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (60,000) ريال.

وقد جرى إيقافهما واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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