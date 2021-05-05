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تنظيم إعانة البحث عن عمل جديد يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول السوق

تنظيم إعانة البحث عن عمل جديد يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول السوق
http://almnatiq.net/?p=979953
المناطق - واس

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن تنظيم إعانة البحث عن عمل الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس سيسهم في رفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب المقدمة من الصندوق للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.
وبيّن الصندوق أن التنظيم الجديد يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل وتحفيزهم لدخول سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات، كما يساند التنظيم الجديد المستفيدين منه في رحلتهم للبحث عن عمل ويعزز جاهزيتهم وتمكينهم من فرص العمل.
وأشار إلى أن تنظيم إعانة البحث عن عمل سيسهم في تقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونيًا أو الاطلاع على سرية بياناتهم، كما يُمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي للتنظيم الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يحل هذا التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ .
وسيستمر الصندوق في صرف الإعانة المالية للمستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، حتى انتهاء المدة المحددة، وفق سياسات البرنامجين.

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