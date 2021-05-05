هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية الاعتماد المدرسي مع إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، في الرياض اليوم , اتفاقية تعاون مع إدارة التعليم بالهيئة الملكية بينبع.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومدير قطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع الدكتور ماهر الغانم، ضمن سلسة الاتفاقيات التي وقعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخراً مع (22) شركة أهلية وعالمية تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021 م.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة لإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام

على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، كما أن إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع يتبعها (20) مدرسة بنين، ويبلغ عدد طلابها قرابة (8236) طالبًا.