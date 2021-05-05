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رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم عمادة الموارد البشرية السنوي “إتقان”

رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل تكريم عمادة الموارد البشرية السنوي “إتقان”
http://almnatiq.net/?p=979962
المناطق - عسير

شهد معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مؤخرًا، حفل جائزة عمادة الموارد البشرية “إتقان”، والذي تنظمه العمادة سنويًّا لتكريم منسوبيها ومنسوباتها المتميزين ممن هم على رأس العمل، ومن سبق لهم العمل فيها، وذلك في قاعة منسوبي الجامعة بلعصان.

وأشاد معالي رئيس الجامعة في بداية حفل التكريم بجهود العمادة المتواصلة في تحسين بيئة عملها، لافتًا إلى انعكاس ذلك على بقية جهات الجامعة بالنظر إلى مكانة عمادة الموارد البشرية واتساع دائرة اختصاصاتها، مثمنًا جهود كل من ساهموا في تطويرها وتقدمها.

وأوضح عميد عمادة الموارد البشرية بالجامعة الدكتور علي بن جابر العلياني أن العمادة تنظم هذا الحفل بشكل دوري وفاءً منها لكل من عمل واجتهد وفق عدة معايير تتماشى مع خطط العمادة المستقبلية، لافتًا إلى أن العمادة تقدمت وتطورت بشكل كبير بفضل جهود منسوبيها ومنسوباتها المتميزين، شاكرًا معالي رئيس الجامعة على دعمه ومتابعته للعمادة وفعالياتها.

يشار إلى أنه تم خلال الحفل تكريم عدد من قيادات الجامعة الذين سبق لهم العمل بعمادة الموارد البشرية، إضافة إلى تكريم عدد من مديري الإدارات بالعمادة لقاء ما قدموه خلال العام السابق، بالإضافة إلى جائزة الإدارة المتميزة والتي حصلت عليها إدارة عمليات الموظفين.

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